nome di Gigi, suo grande maestro. Enrico Brignano è in scena al Sistina con ’I sette re di Roma’, già record di incassi, nel ruolo che 35 anni fa fu dello stesso Proietti. "Da allievo ho visto questo spettacolo qualcosa come 17 volte – racconta –. Sento tutta la responsabilità del caso. Non avrei mai immaginato che la vita mi avrebbe offerto la possibilità di diventare il protagonista". Dopo quasi due mesi di repliche nella Capitale, Brignano porterà la pièce – scritta da Gigi Magni con musiche di Nicola Piovani e prodotta da Vivo Concerti & Enry B – nei maggiori teatri italiani. Da Romolo a Tarquinio il Superbo, sul palco veste i panni di miti dell’antichità. Qual è il suo rapporto con la storia? "Conoscere il passato mi interessa tantissimo. Leggo e guardo documentari, cercando di approfondire i periodi e le tematiche che mi affascinano di più". Quotidiano.net - Nel nome di Gigi Proietti Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Neldi, suo grande maestro. Enrico Brignano è in scena al Sistina con ’I sette re di Roma’, già record di incassi, nel ruolo che 35 anni fa fu dello stesso. "Da allievo ho visto questo spettacolo qualcosa come 17 volte – racconta –. Sento tutta la responsabilità del caso. Non avrei mai immaginato che la vita mi avrebbe offerto la possibilità di diventare il protagonista". Dopo quasi due mesi di repliche nella Capitale, Brignano porterà la pièce – scritta daMagni con musiche di Nicola Piovani e prodotta da Vivo Concerti & Enry B – nei maggiori teatri italiani. Da Romolo a Tarquinio il Superbo, sul palco veste i panni di miti dell’antichità. Qual è il suo rapporto con la storia? "Conoscere il passato mi interessa tantissimo. Leggo e guardo documentari, cercando di approfondire i periodi e le tematiche che mi affascinano di più".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Neldi; Due giorni di festa e una via a suo: così Porchiano del Monte ricordasnobbato dal mondo del cinema: la qualità aveva rotto il caz*o già allora, come ci racconta Edoardo Leo nel suo documentario su "Luigi"?; Stasera in tv l’ultimo film di: “Io sono Babbo Natale” con Marco Giallini;biografia; Visita guidata con ricordi e aneddoti nei luoghi di, al quale sarà presto intitolata una via; Approfondisci 🔍

Nel nome di Gigi Proietti

(msn.com)

Enrico Brignano nel ruolo del suo maestro "’I sette re di Roma’ racconta la storia vera anche se sotto forma di commedia brillante" .

Gigi Proietti, apre al Verano la tomba monumento

(ilmessaggero.it)

È un monumento che i romani impareranno a riconoscere quello dedicato a Gigi Proietti all'interno del cimitero romano del Verano. Dopo quattro anni di traversie e ritardi dovuti anche ...

La tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano di Roma: come e dove visitarla

(controcopertina.com)

Da oggi, il gioiello della cultura romana, la tomba di Gigi Proietti, è visitabile al cimitero monumentale del Verano di Roma. Sulla sua lapide scura, spicca l'iscrizione dorata in latino ‘hic iacet p ...

Si può visitare la tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano a Roma: dove si trova

(msn.com)

Dove si trova la tomba del grande Gigi Proietti al cimitero monumentale del Verano a Roma, visitabile da oggi. Sulla lapide nera c’è l’iscrizione dorata in latino ‘hic iacet pulvis, cinis et nihil’.