MotoMondiale, cancellato Gp di Valencia (Di venerdì 1 novembre 2024) 14.15 cancellato il Gran Premio di motociclismo della Comunità Valenciana. "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità", si legge nella nota degli organizzatori. Il Gp era in programma domenica 17 novembre. La MotoGp annuncia aiuti per le vittime: "Invece di correre a Valencia, correremo per Valencia".Il Gp verrà disputato in altra località e altra data. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 1 novembre 2024) 14.15il Gran Premio di motociclismo della Comunitàna. "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGP è al fianco della comunità di. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità", si legge nella nota degli organizzatori. Il Gp era in programma domenica 17 novembre. La MotoGp annuncia aiuti per le vittime: "Invece di correre a, correremo per".Il Gp verrà disputato in altra località e altra data.

