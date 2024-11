Spazionapoli.it - “Mi ha dato molto fastidio”, Conte non ci sta: l’annuncio in conferenza

(Di venerdì 1 novembre 2024) Il tecnico leccese dei partenopei ha risposto alla domanda instampa sbottando, per ilricevuto. Gli azzurri si apprestano ad affrontare l’Atalanta di Gasperini, in un match caldissimo alle ore 12:30 di domenica. La partita si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ed è previsto il tutto esaurito per i partenopei. Il pubblico sta rispondendo sempre più presente pere i suoi ragazzi in queste giornate di campionato, casa o trasferta che sia. Erano previsti anche dei gruppi organizzati per la prossima trasferta di Milano, contro l’Inter, ma purtroppo non si potrà. La trasferta è stata vietata ai residenti in Campania. In questi due giorni che ci avvicineranno a Napoli-Atalanta ci sarà da riflettere, il coach dei partenopei l’ha già fatto e oggi ha tenuto lastampa pre gara.