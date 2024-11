Anteprima24.it - ‘Magia in Musica’: il primo candlelight concert al Comunale in un’insolita notte di Halloween

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 2 minutiUnadisenza mostri né fantasmi ma alla luce delle candele, non quelle che spaventano però, quelle che scaldano e creano un’atmosfera suggestiva, un’atmosfera che rende tutto più magico. Ildi Benevento, portato nella nostra città da Francesco Tuzio presidente dell’Accademia delle Opere Aps si è tenuto ieri sera al teatro, in unain cui c’è già un po’ di magia. Il quintetto d’archi dell’Orchestra Internazionale della Campania con Flavio Feleppa alla fisarmonica, diretto dal maestroatore nonchéviolino Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, ha eseguito in modo sublime una rosa di brani che è partita dalla musica classica, passando per alcune delle colonne sonore più famose del cinema italiano, per poi arrivare alla passionale malinconia del tango.