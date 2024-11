Michele Serra. L'occasione è un post della stessa Frassinetti, che su Facebook condivide un ricordo sportivo (il mitico gol di Mark Hateley di testa, con stacco titanico sul povero ex Collovati, nel derby del 28 ottobre 1984 vinto dal Milan sull'Inter). "Il 28 ottobre è un'altra roba!", commenta un follower riprendendo i due cuoricini rossoneri postati dalla sottosegretaria, sottolineando come la ricorrenza sia "il cuore nero" senza quello rosso. Il riferimento è alla Marcia su Roma del 1922, e la Frassinetti replica: "Fascismo immenso e rosso diceva Brasilach". Liberoquotidiano.it - "Le piace la Marcia su Roma? Qual è la notizia". Michele Serra, valanga di fango sul centrodestra | Video Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: "Un personaggio che noi inseguiamo dall'inizio di questo governo. Una sottosegretaria un po' oscura, ma che in realtà sta alla Istruzione: si chiama Paola Frassinetti". Corrado Formigli, a Piazzapulita su La7, si tuffa sull'ultima succosa polemica sul fascismo e dintorni, chiedendone conto a. L'occasione è un post della stessa Frassinetti, che su Facebook condivide un ricordo sportivo (il mitico gol di Mark Hateley di testa, con stacco titanico sul povero ex Collovati, nel derby del 28 ottobre 1984 vinto dal Milan sull'Inter). "Il 28 ottobre è un'altra roba!", commenta un follower riprendendo i due cuoricini rossoneri postati dalla sottosegretaria, sottolineando come la ricorrenza sia "il cuore nero" senza quello rosso. Il riferimento è allasudel 1922, e la Frassinetti replica: "Fascismo immenso e rosso diceva Brasilach".

102 anni dalla Marcia su Roma: retroscena di una presa di potere

Oltre cento anni fa, nel giorno del 28 Ottobre del 1922, migliaia di uomini in camicia nera marciarono su Roma, segnando l’inizio di una delle epoche più conosciute della Storia d’Italia: l’epoca ( ...

Marcia su Roma, raduno filo-fascista 2024

Condividi raduno nostalgici fascismo marcia roma 20244 1 Foto da: Marcia su Roma, raduno filo-fascista 2024 raduno nostalgici fascismo marcia roma 20244 2 Foto da: Marcia su Roma, raduno filo ...

MARCIA SU ROMA? NO, SU LGBTQIA+

Ma, soprattutto, peggio di Sangiuliano, disdegno Urano e adoro l’eterno femminino regale, come a dire che apparirei del tutto inadeguato a gestire il Ministero della Cul...tura in un Esecutivo di ...

Bufera su Frassinetti (FdI), che cita l'autore filonazista e antisemita: «Era una battuta»

Peccato che sia anche il giorno della marcia su Roma e subito il botta e risposta ... antidemocratica e violenta». «Ma quale apologia - si difende Frassinetti - Non ho festeggiato un bel ...