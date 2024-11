La Rai chiude anche “Se mi lasci non vale” di Luca Barbareschi: è il secondo flop in poche settimane (Di venerdì 1 novembre 2024) L’esperimento sociale di “Se mi lasci non vale”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Luca Barbareschi, è miseramente fallito. La Rai chiude anche “Se mi lasci non vale” di Luca Barbareschi: è il secondo flop in poche settimane su Perizona.it Perizona.it - La Rai chiude anche “Se mi lasci non vale” di Luca Barbareschi: è il secondo flop in poche settimane Leggi tutto su Perizona.it (Di venerdì 1 novembre 2024) L’esperimento sociale di “Se minon”, il nuovo programma di Rai2 condotto da, è miseramente fallito. La Rai“Se minon” di: è ilinsu Perizona.it

Rai 2, chiude anche Barbareschi: il flop di “Se mi lasci non vale”, martedì ultima puntata

Dopo L'altra Italia di Antonino Monteleone, clamoroso flop della Rai, chiude in anticipo anche Se mi lasci non vale, programma sulle coppie in difficoltà condotto da Luca Barbareschi su Rai2. Secondo ...

Il programma "Se mi lasci non vale" ha sinora registrato problemi di audience non riuscendo a superare il 2% di share medio ...

Dopo 'L'Altra Italia' chiude in anticipo anche 'Se mi lasci non vale'. Il format condotto da Luca Barbareschi, originariamente in programma sino al 18 ...

Dopo lo stop per bassi ascolti a “ L’Altra Italia ” con Antonino Monteleone, Rai2 chiude anche “ Se mi lasci non vale “. Il discusso dating show saluterà il pubblico con due settimane di anticipo, la ...