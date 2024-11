La Promessa Anticipazioni 2 novembre 2024: Cruz è una furia. Jana la pagherà! (Di venerdì 1 novembre 2024) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 2 novembre 2024. Nell'episodio della Soap Cruz scatenerà la sua ira contro Jana e Pia. Manuel dovrà correre ai ripari. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 2 novembre 2024: Cruz è una furia. Jana la pagherà! Leggi tutto su Comingsoon.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Vediamo insieme lee le Trame della puntata de Lain onda su Rete4 il 2. Nell'episodio della Soapscatenerà la sua ira controe Pia. Manuel dovrà correre ai ripari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La, ledelle puntate dal 27 ottobre al 2; Lapuntata di venerdì 1°! Lope perderà Vera?; La: scontro di fuoco tra Manuel e Cruz; Lada lunedì 28 ottobre a domenica 3! Ayala padre di...; La6 ottobre: Lorenzo simula un attacco di sciatica; LaSpagna: dopo la morte di Feliciano arriva conte Ayala, suo padre; Approfondisci 🔍

La Promessa Anticipazioni puntata 2 novembre 2024: Cruz scopre che…

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

La Promessa, anticipazioni sabato 2 novembre 2024: i rimproveri di Cruz

(msn.com)

Nella puntata di La Promessa, in onda il giorno sabato 2 novembre 2024, assisteremo ai rimproveri di Cruz verso Maria e Jana. Le due donne sono complici di aver completato alle spalle dei marchesi che ...

Anticipazioni La promessa, puntate 2-3 novembre 2024/ Cruz su tutte le furie con Jana, Maria trova Jana

(ilsussidiario.net)

Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa accadrà nelle puntate di sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, Cruz sarà furiosa.

Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° novembre 2024

(msn.com)

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli ...