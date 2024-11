Liberoquotidiano.it - "La minaccia per la democrazia è già qui, è in atto": da Scurati un nuovo attacco (con vecchi insulti) al governo

(Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ci risiamo. Antoniotorna ad attaccare il. Accade durante Il Cavallo e la Torre, la trasmissione su Rai 3 di cui è ospite venerdì 1 novembre. "L'antifascismo siamo noi - ribadisce nello studio di Marco Damilano -, noi che viviamo in una Repubblica democratica fondata su una Costituzione che scaturisce dall'antifascismo: se ancora oggi non possiamo consentire, con serenità e civiltà, di dirci tutti antifascisti, e sono trascorsi alcuni mesi dalla querelle che mi ha impedito di leggere il mio monologo e quella parola non è ancora stata pronunciata da chi ci governa, vedo una pervicace ostinazione nel riconoscere l'ovvio, cioè che l'antifascismo oggi per noi qui in Italia si identifica nellaliberale". E ancora, rincarando la dose: "Un pervicace rifiuto che è unaallaliberale".