Incendio distrugge stabilimento balneare a Roccella Jonica | indagini in corso

(Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nelle prime ore di questa mattina, unha devastato unosul lungomare di(RC). L’allarme è scattato intorno alle 5:00, mobilitando immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, coordinata dal Capo Reparto Enzo Costa. Nonostante il tempestivo intervento, le fiamme hanno avvolto rapidamente le strutture in legno dello, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio delle parti già coinvolte. Il materiale altamente combustibile ha infatti favorito la rapida propagazione dell’. Dopo circa tre ore di intenso lavoro, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, evitando che si estendessero alle strutture adiacenti. Le cause del rogo sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della stazione locale, che stanno raccogliendo elementi per fare luce sull’accaduto.