I tifosi commentano la prova di Brescia Sabato tutti al Picco a incitare le Aquile

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: I circa 400aquilotti presenti al ‘Rigamonti’ dihanno applaudito lo Spezia per l’undicesimo risultato utile consecutivo nell’attuale campionato "Il pareggio va un po’ stretto allo Spezia – dice Attilio Ricco – se si considerano il gol fallito di Mateju e la rete del pareggio di Verreth scaturita da una punizione molto dubbia (c’era un fallo di mano di Juric). Anche se lo Spezia non ha creato tantissime occasioni, ha dimostrato compattezza e padronanza del campo, con la consueta grinta per l’intero arco del match. Non è un caso che anche in 10 la squadra abbia cercato la vittoria. Il pareggio allunga la striscia positiva a undici partite e ci mantiene nelle zone alte di classifica.al ‘’ per cercare di ritrovare la vittoria contro il Modena".