Grande Fratello censura per proteggere Lorenzo e Shaila? Il caso

Grande Fratello è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta a causa delle continue censure su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due gieffini, tra i personaggi più discussi dell'edizione in corso, sono stati oggetto di tagli e interventi da parte della regia, che sembra intenzionata a contenere il più possibile i momenti di maggiore «scandalo». Ma il pubblico si chiede: si sta forse esagerando con la censura?

Lorenzo e Shaila 'protetti' da Grande Fratello? Accuse e sospetti

La controversia ha avuto inizio quando Lorenzo e Shaila hanno preso parte come ospiti al Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello. Un viaggio che, secondo alcuni concorrenti della Casa italiana, avrebbe dato loro un vantaggio illecito.

Grande Fratello, Lorenzo e Shaila: nuova censura durante la notte a luci rosse dei due concorrenti

I bollenti spiriti dei due concorrenti del reality show causano problemi alla regia, costretta a censurarli e cambiare inquadratura dopo poco.

Forti sospetti tra i concorrenti del Grande Fratello: chiacchiere su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Tensioni crescenti al Grande Fratello: concorrenti sospettano favoritismi e accessi non autorizzati da parte di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, alimentando un clima di sfiducia e malcontento.

Grande Fratello: Helena Prestes svela un segreto scioccante su Lorenzo Spolverato ma viene censurata

Nuovo intervento della regia del reality show di Alfonso Signorini, che ha staccato l'audio alla modella brasiliana mentre stava rivelando scomode verità su Lorenzo. Oggi, durante la diretta del Frate ...

Grande Fratello, Eleonora censurata dagli autori: 'Sanno chi esce una settimana prima'

Un discorso tra le Non è la Rai sulle eliminazioni è stato censurato con l'abbassamento del volume dei microfoni e il cambio d'inquadratura ...