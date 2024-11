Giulia Perulli: “Sono ingrassata 22 kg per interpretare Sabrina Misseri” - La serie che racconta l’omicidio di Sarah Scazzi, dopo che il Tribunale aveva bloccato l’uscita, è stata finalmente caricata sul catalogo di Disney+ con il nome corretto Qui non è Hollywood. Il giudice, infatti, ha ordinato a Disney di togliere il nome della città pugliese dal titolo onde evitare problemi e così è stato fatto. A recitare nei panni di Sabrina Misseri è stata l’attrice Giulia Perulli che, fra le pagine del Corriere della Sera, ha raccontato com’è stato interpretarla. “Mi Sono data anima e corpo al personaggio da interpretare. Ho letto tutto il materiale possibile, visto e rivisto i video che c’erano sulla vicenda. Ne ho studiato l’atteggiamento, la voce, la respirazione. Mi Sono completamente immersa in Sabrina e ho empatizzato con lei per entrare dentro il personaggio. Inevitabile che ci fosse prima di tutto una trasformazione fisica. Biccy.it - Giulia Perulli: “Sono ingrassata 22 kg per interpretare Sabrina Misseri” Leggi tutto su Biccy.it (Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)- La serie che racconta l’omicidio di Sarah Scazzi, dopo che il Tribunale aveva bloccato l’uscita, è stata finalmente caricata sul catalogo di Disney+ con il nome corretto Qui non è Hollywood. Il giudice, infatti, ha ordinato a Disney di togliere il nome della città pugliese dal titolo onde evitare problemi e così è stato fatto. A recitare nei panni diè stata l’attriceche, fra le pagine del Corriere della Sera, ha raccontato com’è stato interpretarla. “Midata anima e corpo al personaggio da. Ho letto tutto il materiale possibile, visto e rivisto i video che c’erano sulla vicenda. Ne ho studiato l’atteggiamento, la voce, la respirazione. Micompletamente immersa ine ho empatizzato con lei per entrare dentro il personaggio. Inevitabile che ci fosse prima di tutto una trasformazione fisica.

Giulia Perulli è l’attrice che interpreta Sabrina Misseri nella serie di Disney+ Qui non è Hollywood. Per il ruolo della trentaseienne condannata all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi ha ...

«Per diventare Sabrina Misseri sono ingrassata 22 chili. Avevo i capelli lunghi e li ho tagliati, ero bionda e ho tinto i capelli di nero».Giulia Perulli, protagonista di una serie tv assai discussa ...

Con cinque giorni di ritardo, la serie tv sul delitto di Avetrana fa il suo esordio su Disney+. Per superare lo stop del tribunale, dopo l'esposto del sindaco, è bastato eliminare il ...

Su tutti, lascia sconcertati e a bocca aperta il lavoro svolto da Giulia Perulli per diventare Sabrina Misseri ... Per avvicinarmi a lei è stato necessario subire una trasformazione fisica: sono ...