Gaeta città dei bambini al via la IV edizione

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Si aprirà il prossimo novembre la quartadi “dei”, il progetto realizzato dal centro per le adozioni internazionali in collaborazione con il Comune di, presentato recentemente dal Sindaco Cristian Leccese, l’Assessore all’istruzione Gianna Conte e l’avv. Alessia Maria Di Biase referente del centro adozioni e delegata ai diritti dell’infanzia. Il sindaco Cristian Leccese sottolinea che “In un’epoca come quella attuale – dilaniata dai conflitti e segnata dalla crisi climatica e altri fenomeni, come l’aumento della povertà e delle disuguaglianze – è sempre più urgente focalizzare l’attenzione sui diritti dei più piccoli, spesso negati o non pienamente garantiti”.