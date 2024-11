Ilgiorno.it - È morto l’artista Donato Frisia junior

Nipote d'arte, pittore e Caronte dell'Adda. È mancato all'età di 84 anni. Viveva a Brugarolo, frazione di Merate. Era nipote disenior, il quotato e apprezzato pittore meratesenel 1953 all'età di 70 anni. Oltre a portarne con orgoglio il nome, ne ha seguito le orme artistiche.(nella foto) è nato a Bengasi, in Libia, dove lavorava suo papà, figlio disenior. Rientrato già da piccolo in Italia con i genitori, da bambino abitava a Milano, ma durante la Seconda guerra mondiale è stato sfollato a Olgiate Comasco, proprio dal nonno: "è stato lui a regalarmi i primi colori – il suo racconto di quel periodo -. Nonno non mi insegnava, mi consigliava".