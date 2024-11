Dopo 42 anni di dedizione va in pensione la coordinatrice infermieristica Marilena Pirola (Di venerdì 1 novembre 2024) Marilena Pirola, un addio commosso al Sant’Anna: Dopo 42 anni di dedizione va in pensioneDopo 42 anni di servizio al fianco dei pazienti dell’ospedale Sant’Anna, Marilena Pirola, storica coordinatrice infermieristica del reparto di Riabilitazione Neuromotoria e Neurologia, saluta i colleghi e Quicomo.it - Dopo 42 anni di dedizione va in pensione la coordinatrice infermieristica Marilena Pirola Leggi tutto su Quicomo.it (Di venerdì 1 novembre 2024), un addio commosso al Sant’Anna:42diva in42di servizio al fianco dei pazienti dell’ospedale Sant’Anna,, storicadel reparto di Riabilitazione Neuromotoria e Neurologia, saluta i colleghi e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al posto della storica Macelleria Perrone arriva una panetteria; Carlo Alberto dalla Chiesa: l'Italia commemora i 42dalla strage di Carini; Il generale de Vita in congedo42: a Bari per il saluto ai carabinieri della Legione Puglia; Antonio Costanza va in pensione: l'omaggio carico di affetto e riconoscenza della Questura di Avellino; Finita la carriera lavorativa del dottore Galardo, che va in pensione42di servizio; 08/08 – 42alla Brado, per Sandro Comarella arriva la pensione; Approfondisci 🔍

In pensione il dipendente Ignazio Maggiore. Gli auguri dell'amministrazione comunale e dei colleghi.

(comune.bagheria.pa.it)

Il dipendente Ignazio Maggiore va in pensione dopo 42 anni di servizio. Assunto nel marzo del 1987 Ignazio è apprezzato da tutti per il suo lavoro presso l'ufficio Notifiche, dove ha passato tutta la ...

Dopo 42 anni chiude la Benetton a Nettuno, il saluto con sorpresa dei titolari

(ilclandestinogiornale.italiasera.it)

42 anni insieme, siamo nati e vissuti nello stesso paese insieme, ci hai dato tanto, ti abbiamo dato tanto!!! In quel marchio non c’è solo la storia di un grande brand ma anche la storia di una ...

La Corale di Leno saluta il suo maestro dopo 42 anni

(giornaledibrescia.it)

Lui è Massimo Paioli, maestro e direttore della Corale San Benedetto di Leno, che, dopo 42 anni di servizio ... ai coristi il maestro ha insegnato altro: passione e dedizione, ma anche a vivere in ...

Da Celano alla Svizzera: Gianfranco Mandolini porta un po’ di Marsica alla finale mondiale del Panettone

(terremarsicane.it)

Gianfranco Mandolini, 42 anni, nato a Roma ma cresciuto a Celano, oggi rappresenta una storia di sacrificio, dedizione e successo. Dopo essersi diplomato come geometra ad Avezzano, Mandolini ha deciso ...