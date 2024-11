Donald Trump fa causa a CBS per 10 miliardi: l’intervista a Kamala Harris sotto accusa - Facebook WhatsApp Twitter L’ex presidente Donald Trump ha avviato un’azione legale contro la CBS, chiedendo risarcimenti per 10 miliardi di dollari. La controversia ruota attorno all’intervista rilasciata dalla vicepresidente Kamala Harris durante il programma “60 Minutes“. Secondo Trump, la rete avrebbe falsificato il contenuto dell’intervista per presentare Harris in una luce favorevole, accusandola di interferenza elettorale. La causa è stata depositata presso il tribunale distrettuale di Amarillo, in Texas, sotto la giurisdizione del giudice Matthew Kacsmaryk, noto per la sua inclinazione a prendere decisioni che avvantaggiano il partito repubblicano. La questione dell’intervista di Kamala Harris Il fulcro della controversia riguarda un’intervista andata in onda il 7 ottobre. Gaeta.it - Donald Trump fa causa a CBS per 10 miliardi: l’intervista a Kamala Harris sotto accusa Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter L’ex presidenteha avviato un’azione legale contro la CBS, chiedendo risarcimenti per 10di dollari. La controversia ruota attorno alrilasciata dalla vicepresidentedurante il programma “60 Minutes“. Secondo, la rete avrebbe falsificato il contenuto delper presentarein una luce favorevole,ndola di interferenza elettorale. Laè stata depositata presso il tribunale distrettuale di Amarillo, in Texas,la giurisdizione del giudice Matthew Kacsmaryk, noto per la sua inclinazione a prendere decisioni che avvantaggiano il partito repubblicano. La questione deldiIl fulcro della controversia riguarda un’intervista andata in onda il 7 ottobre.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elezioni Usa,- Harris. Le news di oggi in diretta. Voto anticipato per 60 milioni di persone.alle donne: “Vi proteggerò, che lo vogliate o no”. Harris: "Vuole decidere del vostro corpo";chiede 10 miliardi alla Cbs, l'intervista e l'accusa;faa CBS News e chiede un risarcimento da $10 miliardi;faa CBS per 10 miliardi: l’intervista a Kamala Harris sotto accusa;è il sintomo, non lafaalla CBS per 10 miliardi di dollari, per l'intervista manipolata a Kamala Harris; Approfondisci 🔍

Trump fa causa alla Cbs per 10 miliardi: "Intervista a Harris falsificata"

(adnkronos.com)

Secondo il candidato repubblicano, l'emittente avrebbe modificato una risposta della vicepresidente ...

Trump fa causa alla CBS per l’intervista di Harris a ’60 Minutes’

(periodicodaily.com)

L'ex presidente americano Donald Trump fa causa alla CBS per l'intervista alla vicepresidente Kamala Harris a '60 Minutes'.

Trump fa causa a Cbs, 'manipolata' intervista di Harris

(ansa.it)

Donald Trump fa causa a Cbs News per "manipolazione ingannevole" dell'intervista di Kamala Harris a '60 Minutes'. Lo riporta Fox, secondo la quale i legali di Trump chiedono un processo con giuria e a ...

Quattro conseguenze (nefaste) e una causa della possibile elezione di Trump

(msn.com)

I sondaggi d’Oltreoceano danno i due candidati in sostanziale parità nei sette Stati decisivi, ma negli ultimi giorni sembrano registrare un leggero aumento dei consensi per Donald Trump ... in cui la ...