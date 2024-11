Gaeta.it - Deadpool e Wolverine: la nuova avventura in arrivo su Disney+ dal 12 novembre

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter, i celebri supereroi del franchise Marvel, stanno per fare il loro debutto in streaming su. A partire dal 12, gli appassionati potranno gustare l’ultimo capitolo in cui l’anti-eroe, interpretato dal noto Ryan Reynolds, torna a far parlare di sé. Dopo un’ottima accoglienza al botteghino, ora si presenta l’opportunità di rivedere le esilaranti avventure di questo personaggio iconico direttamente da casa. Un’occasione imperdibile per chi desidera recuperare il film o semplicemente rivederlo. La trama diDiretto da Shawn Levy, questo film presenta una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Ryan Reynolds riprende il suo iconico ruolo di, mentre Hugh Jackman ritorna nei panni di