Mediobanca. La famiglia Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone hanno disertato l’assemblea di lunedì 28 ottobre, da cui non si attendevano grandi polemiche, dato che il cda presieduto da Renato Pagliaro e guidato da Alberto Nagel è stato confermato l’anno scorso. L’assemblea ha visto la partecipazione del 48,75% del capitale e i soci presenti – quasi tutti investitori istituzionali eccetto l’11,4% degli azionisti del patto di Mediobanca – hanno approvato con percentuali “bulgare”, tra il 96% e il 99%, i punti all’ordine del giorno: bilancio, proposta di cedola, buyback e compensi dei vertici. Quotidiano.net - Cosa sta succedendo in Mediobanca Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1 novembre 2024 – Il gelo rimane fra i grandi soci e i vertici di. La famiglia Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone hanno disertato l’assemblea di lunedì 28 ottobre, da cui non si attendevano grandi polemiche, dato che il cda presieduto da Renato Pagliaro e guidato da Alberto Nagel è stato confermato l’anno scorso. L’assemblea ha visto la partecipazione del 48,75% del capitale e i soci presenti – quasi tutti investitori istituzionali eccetto l’11,4% degli azionisti del patto di– hanno approvato con percentuali “bulgare”, tra il 96% e il 99%, i punti all’ordine del giorno: bilancio, proposta di cedola, buyback e compensi dei vertici.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:insuccede fra Poste e governo?; Piazza Affari si piega per l’effetto stacco cedole:; In 20 anni le università italiane perderanno oltre 400mila studenti. Dalla corsa alle telematiche alla fuga dal Sud,, le ultime notizie; CheBanca! diventaPremier,succederà ai conti?; Approfondisci 🔍

Cosa sta succedendo in Mediobanca

(quotidiano.net)

Perché la famiglia Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone hanno disertato l’assemblea dei soci? Che ruolo ha il rinnovo del board di Generali?

Kate Middleton di nuovo in ospedale: cosa sta succedendo (1 / 2)

(donna.fidelityhouse.eu)

L’amatissima principessa Kate Middleton è nuovamente in ospedale ma cosa sta succedendo di così forte? Vediamolo insieme nella pagina successiva del nostro articolo poiché questa notizia sta scuotendo ...

Covid: aumento dei casi ad Ottobre, cosa sta succedendo in Italia

(ilmeteo.it)

Il virus Sars-CoV-2 continua a circolare con una certa frequenza in Italia e la situazione nel nostro Paese sta cambiando in termini di tasso dei contagi e decessi. Ma vediamo insieme cosa sta ...

Alessandro Venturelli, il colpo di scena poco fa: ecco cosa sta succedendo (1 / 2)

(donna.fidelityhouse.eu)

La vicenda ha sollevato molte domande su cosa possa essere successo al giovane e sul perché sia scomparso in circostanze così misteriose. Tuttavia, nessuna delle segnalazioni è stata confermata come ...