Controlli di sicurezza su Ischia e Procida: dalla lotta al furto all'ispezione alimentare

La stagione turistica estiva nelle isole diha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, con un'intensificazione deida parte dei Carabinieri. Recentemente, le operazioni hanno avuto come bersaglio le attività illecite legate al turismo e alla movida, compresi furti, possesso di sostanze stupefacenti e irregolarità sanitarie negli esercizi di ospitalità. Queste misure rientrano in un ampio piano diper garantire la tranquillità dei visitatori e degli abitanti. I furti a: tre turisti denunciati A, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112 riguardante ildi tre biciclette elettriche. I militari hanno rintracciato in breve tempo i tre giovani, di nazionalità greca, che erano ancora in sella ai mezzi rubati.