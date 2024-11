Conte: «L’Atalanta per noi è un esempio, hanno costruito e a volte sono andati via giocatori importanti» (Di venerdì 1 novembre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa ha elogiato L’Atalanta. La squadra di Gasperini, grazie a lui e alla dirigenza del club, è oggi conosciuto come una squadra forte. La Dea oggi è per il Napoli un esempio da seguire. Conte: «Il Napoli come L’Atalanta ha perso giocatori importanti» Con L’Atalanta può esserci un’altra verifica? «Sinceramente non so se può essere catalogata come sfida da scudetto. E’ una sfida tra due squadre che vogliono entrare in Europa. Se sarà una sfida scudetto lo lascio a voi. Per noi loro sicuramente possono essere un esempio, in questi anni hanno costruito e a volte sono andati via giocatori importanti. Ricordiamoci che il Napoli ha perso giocatori importanti. Ripeto va dato grande merito a Gasperini a cui va il mio rispetto e al club perché oggi L’Atalanta è conosciuta come una squadra forte». Ilnapolista.it - Conte: «L’Atalanta per noi è un esempio, hanno costruito e a volte sono andati via giocatori importanti» Leggi tutto su Ilnapolista.it (Di venerdì 1 novembre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio, in conferenza stampa ha elogiato. La squadra di Gasperini, grazie a lui e alla dirigenza del club, è oggi conosciuto come una squadra forte. La Dea oggi è per il Napoli unda seguire.: «Il Napoli comeha perso» Conpuò esserci un’altra verifica? «Sinceramente non so se può essere catalogata come sfida da scudetto. E’ una sfida tra due squadre che vogliono entrare in Europa. Se sarà una sfida scudetto lo lascio a voi. Per noi loro sicuramente posessere un, in questi annie avia. Ricordiamoci che il Napoli ha perso. Ripeto va dato grande merito a Gasperini a cui va il mio rispetto e al club perché oggiè conosciuta come una squadra forte».

