Calhanoglu pubblica la foto della gamba martoriata: è il segnale che i tifosi dell’Inter aspettavano - Contro il Venezia Hakan Calhanoglu torna a disposizione dell'Inter. Deciderà Simone Inzaghi se farlo giocare o preservarlo ancora in vista di Arsenal e Napoli. Intanto il turco mostra sui social la sua gamba con un messaggio chiaro: "Primo allenamento fatto" Fanpage.it - Calhanoglu pubblica la foto della gamba martoriata: è il segnale che i tifosi dell’Inter aspettavano Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Contro il Venezia Hakantorna a disposizione dell'Inter. Deciderà Simone Inzaghi se farlo giocare o preservarlo ancora in vista di Arsenal e Napoli. Intanto il turco mostra sui social la suacon un messaggio chiaro: "Primo allenamento fatto"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladellamartoriata: è il segnale che i tifosi dell'Inter aspettavano; Approfondisci 🔍

Calhanoglu pubblica la foto della gamba martoriata: è il segnale che i tifosi dell’Inter aspettavano

(fanpage.it)

Contro il Venezia Hakan Calhanoglu torna a disposizione dell’Inter. Deciderà Simone Inzaghi se farlo giocare o preservarlo ancora in vista di Arsenal e Napoli. Intanto il turco mostra sui social la ...

Calhanoglu: “Zielinski è stato bravo. Ecco quando torno in campo”

(passioneinter.com)

PALLONE D’ORO – “Rappresentare l’Inter al Pallone d’oro? Orgoglio grande,molto grande. Sono felice e orgoglioso allo stesso tempo, per me ma anche per Lautaro e Sommer che sono qui con me.

FOTO – Zhang celebra Calhanoglu e l’Inter al Pallone d’Oro: «Orgoglioso!»

(inter-news.it)

Di seguito una delle foto. L’ex presidente dell’Inter continua a seguire la squadra e lo dimostra il suo messaggio a Calhanoglu: «Molto orgoglioso, meritato!». Per Lautaro Martinez invece ha scritto: ...

Calhanoglu, "Inter tra le top 5 al mondo

(informazione.it)

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha recentemente rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha espresso il suo rammarico per non aver potuto partecipare al recente ...