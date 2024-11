Borsa | Milano chiude in deciso rialzo +115%

Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,15%) - Chiusura in rialzo per Piazza Affari in una giornata positiva per tutte le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15% a 34.676 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in deciso rialzo (+1,15%) Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Chiusura inper Piazza Affari in una giornata positiva per tutte le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15% a 34.676 punti.

Chiusura in rialzo per Piazza Affari in una giornata positiva per tutte le Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,15% a 34.676 punti.

Borsa: Milano chiude in calo, Stellantis controcorrente

Seduta negativa per Piazza Affari, così come per il resto delle Borse europee con i mercati sotto stress per le trimestrali del tech e l'attesa sulle elezioni negli Stati Uniti. Il Ftse Mib lascia sul ...

Borsa: Milano chiude in calo dello 0,64%

Borsa: male l'Europa, oro record, su lo spread

Piazza Affari chiude in deciso calo, in linea con le altre borse europee, nonostante il dato sopra le attese del Pil dell'Eurozona, cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre. Milano -1,21% Parigi e ...