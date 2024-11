Asis Salernitana Reti e Impianti SpA, uno dei maggiori enti acquedottistici della provincia di Salerno, partecipa alla VII edizione del Film Festival Fashion & Tourism Italia in the World, un evento chiave della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) dedicato al tema "Il paesaggio e Salernotoday.it - Borsa Mediterranea del Turismo, Asis al Film Festival Italia in the World Leggi tutto su Salernotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Salernotoday.it:Salernitana Reti e Impianti SpA, uno dei maggiori enti acquedottistici della provincia di Salerno, partecipa alla VII edizione delFashion & Tourismin the, un evento chiave delladelArcheologico (BMTA) dedicato al tema "Il paesaggio e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:delal Film Festival Italia in the World; Approfondisci 🔍

Borsa Mediterranea del Turismo, Asis al Film Festival Italia in the World

(salernotoday.it)

ASIS Salernitana Reti e Impianti SpA, uno dei maggiori enti acquedottistici della provincia di Salerno, partecipa alla VII edizione del Film Festival Fashion & Tourism ITALIA in the WORLD, un evento ...

Inaugurata la XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

(gazzettadisalerno.it)

Inaugurata questa mattina la XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, l’unico appuntamento di incontro tra domanda e offerta per tut ...

Al via a Paestum la Borsa Mediterranea del turismo archeologico

(ilsole24ore.com)

La XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico parte oggi a Paestum, nella consueta sede del Next, ex Tabacchificio Cafasso, e si concluderà domenica 3 novembre. Una quattro giorni ...

Il Ministero della Cultura alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

(lamilano.it)

Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, il Ministero della Cultura parteciperà alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), che si terrà a Capaccio Paestum al Next, Nuova Esposizione ex Ta ...