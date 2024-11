Ilrestodelcarlino.it - Astrattismo e made in Italy: arazzi, che magia

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: La Fondazione Dino Zoli (viale Bologna 288) ospita fino al 16 marzo ‘Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo’, una mostra che esplora l’evoluzione dell’arte dell’arazzo dagli anni Cinquanta ad oggi. L’esposizione permette di apprezzare le opere di artisti affermati tra cui Sonia Delaunay, Gino Severini, Alexander Calder, designer come Nathalie du Pasquier e stilisti come Antonio Marras. Inoltre, sono presentidi artigiani contemporanei quali Omar Galliani, Maurizio Donzelli e Stefano Arienti. ‘Trame esplorative’, curata da Nadia Stefanel, offre uno sguardo originale sulla tessitura come linguaggio espressivo visivo. "L’arazzo è un medium capace di unire tradizione e innovazione. Il filo conduttore delle opere è l’