Arabia Saudita, l’Al-Nassr di Pioli e Ronaldo fa 1-1 con la capolista Al-Hilal - Si è chiuso sull’1-1 il big match della nona giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. l’Al-Nassr di Stefano Pioli ha infatti pareggiato contro la capolista Al-Hilal, rimanendo così al terzo posto solitario a sei punti dalla prima della classifica. Tutta la partita in campo per Cristiano Ronaldo, che però ha raccolto un’ammonizione senza mai riuscire a rendersi particolarmente pericoloso. Partita iniziata nel migliore dei modi per l’Al-Nassr, in vantaggio già dopo meno di due minuti grazie al gol di Talisca su assist di Otavio. I padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Simakan, ma prima dell’intervallo l’Al-Hilal si fa vedere e sfiora il pari con un gol annullato a Mitrovic per fuorigioco. Al 43? anche Talisca va a segno per poi vedere il gioco fermo per segnalazione dell’assistente. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si è chiuso sull’1-1 il big match della nona giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’di Stefanoha infatti pareggiato contro laAl-, rimanendo così al terzo posto solitario a sei punti dalla prima della classifica. Tutta la partita in campo per Cristiano, che però ha raccolto un’ammonizione senza mai riuscire a rendersi particolarmente pericoloso. Partita iniziata nel migliore dei modi per, in vantaggio già dopo meno di due minuti grazie al gol di Talisca su assist di Otavio. I padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Simakan, ma prima dell’intervallosi fa vedere e sfiora il pari con un gol annullato a Mitrovic per fuorigioco. Al 43? anche Talisca va a segno per poi vedere il gioco fermo per segnalazione dell’assistente.

