novembre 2024 - Si celebra oggi primo novembre il World Vegan Day, giornata internazionale di sensibilizzazione sullo stile di vita. La Giornata mondiale nasce in Gran Bretagna nel 1994, quando l'attivista vegana per i diritti degli animali Louise Wallis cercava un contesto adatto per celebrare il 50esimo anniversario della Vegan Society. Wallis ha fissato come data il primo novembre. In Toscana sono tanti e sempre più i vegani, e lo conferma il grande numero di ristoranti e portate vegane nei menù. E Anche le mense universitarie toscane sono vegan.Italiani (e toscani) sempre più vegani Attualmente, secondo l'ultimo rapporto Eurispes è vegetariano il 7,2% degli italiani, seguito dal 2,3% di chi si dichiara vegano (complessivamente il 9,5%, erano il 6,6% nel 2023). Il 5% dichiara di essere stato vegetariano in precedenza.

1 novembre, toscani sempre più vegani. Anche all’università

(lanazione.it)

Firenze, 1 novembre 2024 - Si celebra oggi primo novembre il World Vegan Day, giornata internazionale di sensibilizzazione sullo stile di vita. La Giornata mondiale nasce in Gran Bretagna nel 1994, ...

