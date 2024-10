Visita al Palazzo dei Mutilati e alla Sala Futurista (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Palazzo dei Mutilati è un magnifico esempio di stile littorio, tuttora perfettamente intatto anche negli arredi originali degli anni Trenta. Visitandolo, rievocheremo la Verona d'inizio Novecento, magma sociale e politico in cui si incrociarono e fermentarono i destini di agitatori socialisti Veronasera.it - Visita al Palazzo dei Mutilati e alla Sala Futurista Leggi tutto 📰 Veronasera.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildeiè un magnifico esempio di stile littorio, tuttora perfettamente intatto anche negli arredi originali degli anni Trenta.ndolo, rievocheremo la Verona d'inizio Novecento, magma sociale e politico in cui si incrociarono e fermentarono i destini di agitatori socialisti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aldeie alla Sala Futurista il 30 novembre 2024; COSA FAI STASERA? La Casa Madre deied Invalidi di guerra: il Pantheon razionalista; Alla riscoperta del museo diGaddi. Successo per le visite guidate domenicali; "Undiscovered Music Festival" a Verona dal 26 ottobre al 28 novembre 2024; Giornate Fai d'autunno, Verona alza il sipario su Filarmonico, Ristori edei: come prenotare le visite; Firenze, apre al pubblico la Rotonda di Brunelleschi. Diventa sede del Museo dei Medici; Approfondisci 🔍

Visita guidata per la terza età a Palazzo Gotico

(piacenzasera.it)

Palazzo Gotico si svelerà ai partecipanti in tutta la sua maestosa grandezza e nei dettagli architettonici che lo contraddistinguono. La visita guidata, al costo di 5 euro a persona e con ...

Visita a Palazzo Fizzarotti

(baritoday.it)

Costo: 16€ (10€ per la visita guidata + 6€ per l’ingresso al palazzo) Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708, indicando il numero di partecipanti e un cognome.

Notte al Museo: Palazzo Massimo alle Terme - visita guidata

(romatoday.it)

Palazzo Massimo alle Terme, il museo dell’antichità romana per eccellenza ospita oggi la raccolta archeologica più importante del mondo. Istituito il 7 marzo del 1889, il “Museo delle ...

Visita a palazzo Fizzarotti

(baritoday.it)

Sabato 12 ore 18.00 appuntamento speciale Visita a palazzo Fizzarotti Costo: 16€ così suddivisi: 10 euro per la visita guidata + 6 euro per ingresso _____ Salone del Camino (sala in restauro) Facciata ...