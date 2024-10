Dilei.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore denunciato: cosa faceva Ivan Di Stefano

Leggi tutto 📰 Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Di, cinquantenne romano ed ex volto di, è statoper esercizio abusivo della professione medica. La vicenda ha avuto luogo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Cassino, dove Diha lavorato per quasi due mesi come medico specializzato in neurologia, anche se il suo titolo, ottenuto in Ucraina, non è riconosciuto in Italia. Il caso è stato portato all’attenzione del pubblico dai carabinieri del Nas, che hanno riscontrato gravi irregolarità e hannol’uomo alla procura di Cassino.Di, cos’ha fatto Disi era presentato come neurologo e, grazie a questa qualifica dichiarata, aveva ottenuto un contratto a tempo determinato con l’Asl di Frosinone, che gli permetteva di lavorare per 36 ore settimanali presso il pronto soccorso.