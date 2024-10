«The Substance», horror anti-età devoto alla «coolness» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pur essendo il cinema horror da sempre un genere intimamente politico, ci si ritrova periodicamente alle prese con tentativi di nobilitarlo, renderlo accettabile per una tipologia di consumatori che altrimenti «The Substance», horror anti-età devoto alla «coolness» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - «The Substance», horror anti-età devoto alla «coolness» Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pur essendo il cinemada sempre un genere intimamente politico, ci si ritrova periodicamente alle prese con tentativi di nobilitarlo, renderlo accettabile per una tipologia di consumatori che altrimenti «The»,-età» il manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: «»,-età devoto alla «coolness»;, da oggi al cinema la favola bodydella principessa che diventò strega; '' è il film perfetto per la nostra ansia di controllo; Margaret Qualley nel filmgotico Victorian Psycho;: recensione del bodycon Demi Moore;| Film | Recensione; Approfondisci 🔍

The Substance, da oggi al cinema la favola body horror della principessa che diventò strega

(wired.it)

La satira macabra, femminista e supergore sull'ossessione della società per la giovinezza della regista Coralie Fargeat è la fusione perfetta di Helter Skelter e Society ...

‘The Substance’ è il film perfetto per la nostra ansia di controllo

(rollingstone.it)

Tra chi lo considera femminista, chi anti-femminista, e i meritati applausi per Demi Moore nel ruolo della star in declino Elisabeth Sparkle, il nuovo film di Coralie Fargeat è, prima di tutto, un glo ...

Margaret Qualley e Demi Moore: protagoniste dell’horror femminista The Substance al cinema

(assodigitale.it)

The Substance, l’ultimo film di Coralie Fargeat, si inserisce nel panorama del body horror con un’energia e una provocazione uniche, esplorando le complessità dell’industria cinematografica ...

The Substance: un film in grado di lasciare il segno

(today.it)

The Substance è l'esaudimento di una preghiera: quella di avere un film al cinema in grado di lasciare un segno non momentaneo, di dare qualcosa di significativo, memorabile, di farlo con audacia e so ...