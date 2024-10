Anteprima24.it - Si ribalta veicolo in autostrada: paura e grossi disagi

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è registrato un incidente lungo il raccordole Salerno-Avellino, prima dell’uscita di Montoro Sud, dove un’auto, per cause da accertare, si èta. Sul posto le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 ai quali è stato affidato il conducente dell’autovettura per le cure necessarie. A causa dell’incidente, il traffico è temporaneamente rallentato. IN AGGIORNAMENTO (Foto “Dentro la notizia”) L'articolo Siinproviene da Anteprima24.it.