Serie B: per la promozione comandano Sassuolo e Pisa, in quota avanza la Sampdoria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Turno infrasettimanale interlocutorio in Serie B con la sola vittoria del Cosenza in casa della Reggiana e addirittura nove pareggi in dieci

SERIE B - Per la promozione comandano Sassuolo e Pisa, in quota avanza la Sampdoria

(napolimagazine.com)

Turno infrasettimanale interlocutorio in Serie B con la sola vittoria del Cosenza in casa della Reggiana e addirittura nove pareggi in dieci partite. Risultati che quindi non cambiano le preferenze de ...

Serie B, Modena-Palermo: le formazioni ufficiali

(ilovepalermocalcio.com)

Queste le formazioni ufficiali della gara Modena-Palermo, valevole per la 9ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. MODENA: 26 Gagno (Cap.), 5 Battistella, 8 Santoro ...

Serie B, risultati e classifica - Il Brescia rallenta lo Spezia, colpo del Cosenza sulla Reggiana, Bari a secco

(sport.virgilio.it)

Cinque i pareggi, unica vittoria quella dei calabresi: il Pisa resta in vetta davanti al Sassuolo, Frosinone ora ultimo ...

Serie B, la situazione delle panchine: Greco prende il posto di Vivarini a Frosinone

(tuttomercatoweb.com)

Vincenzo Vivarini lascia la guida del Frosinone con la promozione dalla Primavera di Leandro Greco. Di seguito gli allenatori delle 20 squadre di Serie B.