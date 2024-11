comunità, fare, passione civica, in opposizione a inerzia, burocrazia e potere. Queste sono solo alcune parole chiave che emergono dalla nostra indagine. Ma da dove ripartire per vincere la disaffezione e sostenere la passione per «bene comune»? Capire la condizione della partecipazione politica nelle comunità e quali sono le nuove forme di impegno civico: ecco i risultati dell’indagine sociologica condotta nella nostra provincia, promossa da L’Eco di Bergamo in collaborazione con i sociologi dell’Università di Bergamo. Ecodibergamo.it - Senso civico e partecipazione alla vita di comunità: i risultati nella realtà bergamasca Leggi tutto su Ecodibergamo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ecodibergamo.it: Concretezza,, fare, passione civica, in opposizione a inerzia, burocrazia e potere. Queste sono solo alcune parole chiave che emergono dnostra indagine. Ma da dove ripartire per vincere la disaffezione e sostenere la passione per «bene comune»? Capire la condizione dellapolitica nellee quali sono le nuove forme di impegno: ecco idell’indagine sociologica condottanostra provincia, promossa da L’Eco di Bergamo in collaborazione con i sociologi dell’Università di Bergamo.

Senso civico e partecipazione alla vita di comunità: i risultati nella realtà bergamasca

Dall’indagine sociologica, la sensazione è che, nel nostro territorio e nelle nostre comunità, un po’ siamo riusciti a garantire una certa tenuta sociale, pensiero e azione. Si creano così “i posti ...

Come insegnare l’educazione civica: suggerimenti operativi e schede di progetto secondaria II grado [PDF]

Una serie di esempi pratici di progetti di educazione civica da realizzare in classe: dalla teoria alla pratica.

La prospettiva Civica: l’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla

Giovedì 7 novembre alle 18, al Circolo ACLI Lambrate – Giovanni Bianchi Aps-As a Milano sarà presentato il rapporto nazionale sull’associazionismo, curato da IREF-Acli, a cura del Prof. Tommaso Vitale ...

Educazione civica: le domande dei docenti

Il 7 settembre 2024 sono state pubblicate le nuove Linee guida dell'Educazione civica che di fatto sono una revisione delle Linee guida precedenti e riportano molti traguardi e moltissimi obiettivi di ...