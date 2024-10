Ilrestodelcarlino.it - Rinviato il concerto di Ligabue a dieci minuti dall’inizio

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Una grande delusione per tutti i fan di, che questa sera si erano recati all’Europauditorium per cantare all’unisono i brani più celebri dell’artista emiliano: lo spettacolo “in Teatro-dedicato a noi” è stato infatti annullato a, per uno stato influenzale improvviso di Luciano. Ad annunciarlo è un comunicato stampa appeso fuori dall’ingresso: “Ilè rimandato, a brevissimo verrà comunicata la data di recupero. Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data. Per info friendsandpartenrs.it”. Sull’opzione di rimborso invece ancora non si hanno novità, e bisognerà dunque attendere comunicazioni ufficiali.