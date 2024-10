Bollicinevip.com - Rajae Bezzaz ospite d’onore alla charity dinner di Feminin Pluriel Italia

(Di giovedì 31 ottobre 2024)diSerata di beneficenza al Grand Hotel et de Milan Venerdì 25 ottobre,ha partecipato comeorganizzata dapresso il prestigioso Grand Hotel et de Milan. La serata ha radunato volti noti del panorama sociale e culturale con un obiettivo chiaro e solidale: raccogliere fondi a favore delle associazioni Edela ed Est(ra)Moenia. Queste organizzazioni si dedicano rispettivamente al sostegno degli orfani di femminicidio eriqualificazione sociale e urbana delle periferie di Napoli. Conosciuta per il suo impegno a favore delle minoranze e dei diritti delle donne,ha espresso profonda gratitudine aper l’invito, sottolineando l’importanza di supportare iniziative di beneficenza di questo tipo.