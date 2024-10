Quando arriva il nuovo bonus anziani da 850 euro nel 2025: a chi spetta e come si potrà spendere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 1° gennaio 2025 partirà il bonus anziani over 80, per un valore di 850 euro. I requisiti per ottenerlo però sono stringenti: Isee sotto i 6mila euro, limite di età e specifiche modalità di utilizzo. Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste e chi potrà richiederlo. Fanpage.it - Quando arriva il nuovo bonus anziani da 850 euro nel 2025: a chi spetta e come si potrà spendere Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 1° gennaiopartirà ilover 80, per un valore di 850. I requisiti per ottenerlo però sono stringenti: Isee sotto i 6mila, limite di età e specifiche modalità di utilizzo. Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste e chirichiederlo.

