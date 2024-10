Notizie.com - Pupi Avati in esclusiva: “Tim Burton? Apprezzabile, ma i suoi film fanno sorridere più che inquietare”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Timè un regista apprezzabilissimo, tuttavia è arrivato a degli eccessi: ipiùche”. Il 31 ottobre, ormai da anni, è diventato un motivo per fare festa anche in Italia, ma cosa ne pensa uno dei maestri per eccellenza dell’horror italiano?a Notizie.com ha raccontato un momento che ogni anno è sempre più sentito nel nostro Paese.su Halloween: “Una pagliacciata, ecco cosa manca” (ANSA FOTO) Notizie.com“Halloween è una pagliacciata, un qualcosa di rassicurante nel quale manca l’inquietudine che invece il grande cinema di genere suscitava. Quando ero bambino il margine tra vita e morte era molto sfumato. Già nella cultura contadina esisteva questo modo di divertirsi per spaventare ed essere spaventati, un grande classico.