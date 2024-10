Propone sesso con le pazienti come cura, fidanzato di una ragazza: “Dopo la visita eravamo scossi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Faceva commenti e apprezzamenti e la visita prese una piega imbarazzante" ha raccontato in Tribunale a Bari il testimone durante il processo a carico di Giovanni Miniello, il ginecologo barese accusato di violenza sessuale e molestie a danni di alcune pazienti. Fanpage.it - Propone sesso con le pazienti come cura, fidanzato di una ragazza: “Dopo la visita eravamo scossi” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Faceva commenti e apprezzamenti e laprese una piega imbarazzante" ha raccontato in Tribunale a Bari il testimone durante il processo a carico di Giovanni Miniello, il ginecologo barese accusato di violenza sessuale e molestie a danni di alcune

Propone sesso con le pazienti come cura, fidanzato di una ragazza: “Dopo la visita eravamo scossi”

"Faceva commenti e apprezzamenti e la visita prese una piega imbarazzante" ha raccontato in Tribunale a Bari il testimone durante il processo ...

