Ilgiorno.it - Parapiglia nel cortile del condominio. Dalla lite alle minacce con la katana

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri di Pandino hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest una donna di 59 anni. La notte appena passata, poco dopo la mezzanotte, la pattuglia è stata inviata a Pandino sulla via Circonvallazione B perché un’auto aveva avuto un sinistro stradale con una bicicletta. Sul posto, i militari hanno trovato i due mezzi protagonisti di un leggero impatto e i le due persone coinvolte, una donna e un uomo, che nel sinistro non avevano riportato lesioni. Durante le fasi di identificazione i militari hanno notato che la conducente dell’auto presentava evidenti segni di abuso di alcol.