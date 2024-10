Quotidiano.net - Nei primi nove mesi utile gruppo Prysmian sale a 619 milioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024)chiude icon unnetto diin crescita del 7,7% a 619di euro e un adjusted ebitda a 1,4 miliardi, con margini in miglioramento all'11,4 per cento. Lo riferisce ilguidato dal ceo Massimo Battaini in una nota. I ricavi si attestano a 12,362 miliardi. Bene la generazione di cassa, con un free cash flow Ltm in crescita del 34,3% a 979. Ilfa sapere che la presentazione del Capital Markets Day si terrà il 26 marzo 2025 a New York City e sarà seguita dalla visita di Encore Wire a McKinney, in Texas, il 27 marzo 2025.conferma l'outlook rivisto al rialzo con la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2024.