Un minorenne sorpreso con una pistola. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Il minore, 15 anni appena, è stato denunciato per porto di armi e riaffidato ai genitori. Napoli, 15enne sorpreso con una pistola nei Quartieri Spagnoli: fermato e denunciato Nel pomeriggio di ieri, la Polizia

Napoli, giovane sorpreso con una pistola a salve: denunciato 15enne

La Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, anche volti al contrasto del possesso di armi da parte dei minori, ...

Sorpreso con una pistola a salve ai Quartieri Spagnoli, denunciato 15enne

Il minore, una volta introdottosi furtivamente nel parco dei Quartieri Spagnoli, ha raccolto l'arma da terra nascondendola nei pantaloni ...

Quartieri Spagnoli, 15enne sorpreso con una pistola a salve nei pantaloni: denunciato

NAPOLI – Nel pomeriggio ... il prevenuto trovandolo in possesso di una pistola a salve cal. 8 marca Bruni con 2 cartucce a salve dello stesso calibro; per tali motivi, l’indagato, identificato per un ...

