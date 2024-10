Mattarella: Risparmio e' un bene collettivo (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal Risparmio, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del tema Risparmio è esso stesso valore per il futuro delle famiglie e del Paese". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Mattarella: Risparmio e' un bene collettivo Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 "Quello che appare evidente è la natura stessa diindividuale eallo stesso tempo rappresentato dal, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propria. L'inserimento in Costituzione del temaè esso stesso valore per il futuro delle famiglie e del Paese". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergiointervenendo alla Giornata mondiale del. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Mattarella: Il risparmio è valore per il futuro delle famiglie e del Paese

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 La 100 Giornata Mondiale del Risparmio. La ricorrenza organizzata come ogni anno da Acri, si è svolta a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica.

Mattarella: Risparmio e' un bene collettivo

"Quello che appare evidente è la natura stessa di bene individuale e collettivo allo stesso tempo rappresentato dal risparmio, risorsa per il futuro, questa è la seconda caratteristica che gli è propr ...

Mattarella “Il risparmio è un bene individuale e pubblico”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’altalena del soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi, l’accantonamento di risorse ha ...

La Giornata Mondiale del Risparmio. Mattarella: 'Il risparmio è un valore per il futuro del paese'

Giorgetti: 'I mercati e le agenzie di rating ci promuovono'. Panetta: 'L'economia Ue è fiacca, l'Italia ne risente. Servono altri tagli della Bce'. Patuelli: 'Il risparmio è troppo tassato, va all'est ...