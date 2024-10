L'Sms di Bagno a Ripoli riparte: inaugurato il nuovo bar (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bagno a Ripoli, 31 ottobre 2024 - Rinasce a nuova vita il bar dell’Sms di Bagno a Ripoli. Dopo quasi 18 mesi di forzata interruzione, dunque, è possibile tornare a far colazione nel punto di ristoro all’interno del circolo della centralissima via Roma, proprio nel cuore del capoluogo. Per i soci è una grande vittoria: dopo il fallimento della precedente gestione e il tentativo di trovare qualcuno che volesse investirci e riaprire l’attività, il consiglio del circolo ha deciso di seguire la scelta più coraggiosa di tutte, ossia riaprire e tenere in vita il bar grazie alla proprie sole forze. Grazie all’impegno lavorativo di tre ragazze, già con esperienza nel settore, e alla collaborazione su tutti i fronti di consiglio direttivo e soci, il circolo dunque punta su se stesso e i suoi amici e avventori e riapre. Lanazione.it - L'Sms di Bagno a Ripoli riparte: inaugurato il nuovo bar Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Rinasce a nuova vita il bar dell’Sms di. Dopo quasi 18 mesi di forzata interruzione, dunque, è possibile tornare a far colazione nel punto di ristoro all’interno del circolo della centralissima via Roma, proprio nel cuore del capoluogo. Per i soci è una grande vittoria: dopo il fallimento della precedente gestione e il tentativo di trovare qualcuno che volesse investirci e riaprire l’attività, il consiglio del circolo ha deciso di seguire la scelta più coraggiosa di tutte, ossia riaprire e tenere in vita il bar grazie alla proprie sole forze. Grazie all’impegno lavorativo di tre ragazze, già con esperienza nel settore, e alla collaborazione su tutti i fronti di consiglio direttivo e soci, il circolo dunque punta su se stesso e i suoi amici e avventori e riapre.

L'Sms di Bagno a Ripoli riparte: inaugurato il nuovo bar

Dopo vani tentativi di una gestione esterna, il consiglio del circolo decide di far da solo e riapre il suo punto di ristoro. Non solo bar: tante iniziative per gli avventori, tra cui un corso di pitt ...

