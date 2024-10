Ilfattoquotidiano.it - L’oroscopo dalla notte delle streghe al 2 novembre, ecco come sarà il ponte di Ognissanti segno per segno: “È l’inizio di qualcosa che deve finire”

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Se dovessi dare un titolo a questa Luna Nuova in Scorpione del 1(01-11-2024), la chiamerei: “diche”. Tu che leggi ora pensi: “Cosa? in che senso?” E io ti rispondo: “In così tanti sensi che per elencarli tutti, dovrei scrivere troppo”. Ci stiamo dirigendo verso il Capodanno Celtico del 31 di ottobre, anticamente chiamato Samhain, che in gaelico significa: “la fine dell’Estate”. Ormai viene comunemente chiamato Halloween, e viene festeggiato in modo carnevalesco e giocoso, avendo dimenticato la natura magica ancestrale delladel 31 ottobre e dei giorni seguenti fino al 2. E il cielo che fa proprio a cavallo e nel mezzoCelebrazioni della Grande Festa del Fuoco di Samhain? Ci regala una Nuova Luna in Scorpione,dominato da Plutone e Marte, che governa la trasformazione, la profondità emotiva e la resilienza.