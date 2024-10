Linea 1, guasto nell'ora di punta: treni fermi più di 40 minuti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non bastano le chiusure anticipate per diversi giorni di fila che si stanno susseguendo nelle ultime settimane, la Linea 1 della Metropolitana di Napoli sta causando disagi all'utenza anche di giorno nell'orario di punta.Stamattina l'intero servizio è rimasto fermo 40 minuti per un intervento Napolitoday.it - Linea 1, guasto nell'ora di punta: treni fermi più di 40 minuti Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non bastano le chiusure anticipate per diversi giorni di fila che si stanno susseguendoe ultime settimane, la1 della Metropolitana di Napoli sta causando disagi all'utenza anche di giorno'orario di.Stamattina l'intero servizio è rimasto fermo 40per un intervento

Sospesa la linea 1 della metro a Napoli: un guasto tecnico blocca l’intera tratta

Guasto sulla linea 1 della metropolitana di Napoli: è stata sospesa la circolazione sull’intera tratta. I tecnici sono a lavoro per risolvere il problema.

Metropolitana di Napoli, linea 1 ferma dalle 9 di stamane sull’intera. L’Anm: Lavori in corso

“Metro L1: per motivi tecnici, dalle ore 09:10 il servizio è temporaneamente sospeso sull’intera tratta. Intervento tecnico in corso”. E’ lo scarno comunicato diffuso dall’Anm, l’azienda napoletana de ...

La Metro Linea 1 di Napoli chiuderà 2 ore prima per 4 giorni a settimana fino a giugno 2026

Nino Simeone, presidente commissione Trasporti: "La metro Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo di 2 ore 4 giorni a settimana fino a giugno 2026 ...

