L’horror più angosciante per Dario Argento? Fare lo SPID (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dario Argento è sinonimo di horror, c’è poco da dire al riguardo. Logico che sia uno dei personaggi più intervistati in questo periodo dell’anno dedicato alla paura e a tutto ciò che ci spaventa. Oggi sul quotidiano La Repubblica il regista capitolino ha parlato, con grande ironia, del suo incubo peggiore: la burocrazia digitalizzata. E le sue parole, al netto dei fastidi personali, fanno sorridere. Soprattutto perché, come racconta, è stato proprio lui a portare Halloween in Italia. Eppure: “Non riesco a Fare lo SPID, il mio passaporto non ha chip, per Fare la carta d’identità elettronica ci vogliono mesi. Stiamo cercando di venirne a capo con la mia segretaria“. Cultweb.it - L’horror più angosciante per Dario Argento? Fare lo SPID Leggi tutto 📰 Cultweb.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è sinonimo di horror, c’è poco da dire al riguardo. Logico che sia uno dei personaggi più intervistati in questo periodo dell’anno dedicato alla paura e a tutto ciò che ci spaventa. Oggi sul quotidiano La Repubblica il regista capitolino ha parlato, con grande ironia, del suo incubo peggiore: la burocrazia digitalizzata. E le sue parole, al netto dei fastidi personali, fanno sorridere. Soprattutto perché, come racconta, è stato proprio lui a portare Halloween in Italia. Eppure: “Non riesco alo, il mio passaporto non ha chip, perla carta d’identità elettronica ci vogliono mesi. Stiamo cercando di venirne a capo con la mia segretaria“.

