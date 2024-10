Legge di Bilancio, Serafini (Snals): “Inaccettabile taglio organici e prolungamento del servizio fino a 70 anni” (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Inaccettabile il taglio degli organici del personale docente ed ATA (5.660 docenti dell’organico dell’autonomia e 2.174 unità di personale ATA) ed il previsto prolungamento del servizio fino ai 70 anni, ostacolo a nuove assunzioni ed alla stabilizzazione del precariato che resta ancora a livelli troppo alti": così Elvira Serafini, segretario generale dello Snals Confsal, commenta la bozza della Legge di Bilancio 2025. L'articolo Legge di Bilancio, Serafini (Snals): “Inaccettabile taglio organici e prolungamento del servizio fino a 70 anni” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "ildeglidel personale docente ed ATA (5.660 docenti dell’organico dell’autonomia e 2.174 unità di personale ATA) ed il previstodelai 70, ostacolo a nuove assunzioni ed alla stabilizzazione del precariato che resta ancora a livelli troppo alti": così Elvira, segretario generale delloConfsal, commenta la bozza delladi2025. L'articolodi): “dela 70” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di): “Inaccettabile taglio organici e prolungamento del servizio fino a 70 anni”; Avvio anno scolastico 2024-25; Stipendi,-Confsal): “Eliminare le differenze tra docenti di primaria e superiori. Riconoscere lavoro e responsabilità del personale ATA”; Riduzione della Carta Docenti: Elviracritica la decisione del governo; CCNL 22-24,): “Più soldi per il salario accessorio dei docenti. Ecco come valorizzare ATA e DSGA”; Dichiarazione di Elvira, Segretario Generale-Confsal sulle risorse per il rinnovo contrattuale; Approfondisci 🔍

Legge di Bilancio 2025: tutte le anticipazioni, ipotesi e novità

(ticonsiglio.com)

È in corso di esame alla Camera dei Deputati il testo bollinato del Disegno di Legge di Bilancio 2025 con novità, ipotesi e anticipazioni sulle misure che saranno finalizzate dal Parlamento ...

Le tappe della legge di Bilancio, da qui a fine anno

(pagellapolitica.it)

Il 23 ottobre il disegno di legge di Bilancio per il 2025 è stato depositato alla Camera, dopo che nei giorni precedenti era stato presentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo ...

Taglio assunzioni PA: ecco cosa prevede la Legge di Bilancio 2025

(ticonsiglio.com)

Con la Legge di Bilancio 2025 potrebbe arrivare un taglio alle assunzioni nella PA. Il testo della Manovra sottoscritto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 23 ottobre 2024 ...

LEGGE DI BILANCIO 2025

(finanzaefisco.com)

Un servizio gratuito di consulenza tributaria e fiscale: un filo diretto con gli abbonati, che attraverso un codice personale, permette di contattare direttamente i nostri esperti per confrontarsi ...