Sono state firmate, nella sede della Fondazione Carisap, le convenzioni con 13 organizzazioni di terzo settore per l'acquisto di 47 attrezzature sanitarie di ultima generazione a beneficio della sanità territoriale. Il Consiglio di amministrazione ha assegnato un importo complessivo di euro 678.000, a valere sul Bando 'Dotazioni sanitarie in favore degli enti del terzo settore'. Le progettualità sono state presentate da organizzazioni di terzo settore con comprovate esperienze e competenze nell'erogazione di prestazioni sociosanitarie. Grazie alla collaborazione con l'Azienda sanitaria territoriale, partner di tutti i progetti ammessi a contributo da parte della Fondazione, la sanità potrà contare su di una importante dotazione di 47 nuovi macchinari e attrezzature di ultima generazione a beneficio della comunità, per un valore complessivo di circa 875.000 euro.

L'aiuto della Fondazione. Le attrezzature sanitarie in regalo al terzo settore

Sul piatto 678mila euro per 13 organizzazioni, serviranno all'acquisto di 47 macchinari. Frascarelli: "Associazioni fondamentali per il territorio".

