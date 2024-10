Ilgiorno.it - Incendio nella notte a Milano Fiori: 23 auto e un furgone distrutti dalle fiamme

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Assago, 31 ottobre 2024 – Questai vigili del fuoco sono intervenuti per unscoppiato all'interno di un'area di sosta sita nel comprensoriostrada 9 del gruppo Enlive spa, la società dell’Eni che si occupa di mobilità sostenibile e car sharing. Sono proprio 23 vetture della società completamente distrutteche si sono propagate facilmente da un mezzo all’altro nell’area di parcheggio. A questi si aggiunge più uncon marchio Enjoy. Le squadre dei Vigili del fuoco (quattro per una ventina di uomini) giunte sul posto poco dopo le 3.30 hanno impiegato quattro ore per domare l’. Sul posto anche i carabinieri di Rozza. Le cause che hanno portato all'sono in fase di accertamento.