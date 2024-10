In 8 ore la pioggia di un anno. Oltre 90 morti a Valencia: "Intrappolati come topi" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Valencia (Spagna) Da Oltre ventiquattro ore Maria si aggrappa impotente al cellulare nell’attesa febbrile che il fratello le mandi un segnale di vita. Che sia da qualche parte, che sia vivo. L’operaio è una delle decine di persone disperse nella tremenda alluvione che, tra martedì pomeriggio e ieri mattina, ha messo in ginocchio la comunità autonoma Valenciana e altre zone nella parte orientale della Spagna, trasformando le strade in fiumi, travolgendo auto e camion, spezzando vite. Novantacinque, stando alle stime provvisorie del governo socialista di Pedro Sánchez che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. La Farnesina precisa che al momento nessun italiano figura tra i morti, mentre le autorità spagnole non sono in grado di fornire un dato puntuale sul numero di coloro che mancano ancora all’appello. Maria aspetta il fratello. Quotidiano.net - In 8 ore la pioggia di un anno. Oltre 90 morti a Valencia: "Intrappolati come topi" Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024)(Spagna) Daventiquattro ore Maria si aggrappa impotente al cellulare nell’attesa febbrile che il fratello le mandi un segnale di vita. Che sia da qualche parte, che sia vivo. L’operaio è una delle decine di persone disperse nella tremenda alluvione che, tra martedì pomeriggio e ieri mattina, ha messo in ginocchio la comunità autonomana e altre zone nella parte orientale della Spagna, trasformando le strade in fiumi, travolgendo auto e camion, spezzando vite. Novantacinque, stando alle stime provvisorie del governo socialista di Pedro Sánchez che ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. La Farnesina precisa che al momento nessun italiano figura tra i, mentre le autorità spagnole non sono in grado di fornire un dato puntuale sul numero di coloro che mancano ancora all’appello. Maria aspetta il fratello.

