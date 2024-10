"Il sottosegretario Gemmato socio al 10% di una società che offre servizi sanitari", è polemica. Pd e M5S: "Chiarisca" (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' polemica politica per una vicenda riguardante il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Secondo un'inchiesta pubblicata su Il Fatto Quotidiano, l'esponente barese di Fdi è titolare al 10% della società Therapia srl che gestisce tre poliambulatori a Bitonto. Una società per la quale Baritoday.it - "Il sottosegretario Gemmato socio al 10% di una società che offre servizi sanitari", è polemica. Pd e M5S: "Chiarisca" Leggi tutto 📰 Baritoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E'politica per una vicenda riguardante ilalla Salute Marcello. Secondo un'inchiesta pubblicata su Il Fatto Quotidiano, l'esponente barese di Fdi è titolare al 10% dellaTherapia srl che gestisce tre poliambulatori a Bitonto. Unaper la quale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Da noi niente liste d'attesa del pubblico". Ilalla saluteva oltre il conflitto d'interessi; «Nel nostro ambulatorio non si fanno le file», ilbarese alla Salutenella bufera. Il Pd: si dimetta. Lui: esco dalla società; Marcello: ilche deve ridurre le liste d'attesa e le quote nella clinica privata; L’attacco di Schlein: “Ilin conflitto di interessi, deve lasciare”; “Da noi evitate le liste d’attesa del pubblico”: lo spot della clinica privata delalla Salut…; SANITÀ, M. RICCIARDI (M5S): “DAINSOPPORTABILE CONFLITTO D’INTERESSI”; Approfondisci 🔍

"Il sottosegretario Gemmato socio al 10% di una società che offre servizi sanitari", è polemica. Pd e M5S: "Chiarisca"

(baritoday.it)

La replica dell'esponente barese di Fdi: "Non ho responsabilità di gestione e non vi è alcun conflitto d'interessi come certificato dal Garante della Concorrenza" ...

"Da noi niente liste d'attesa del pubblico". Il sottosegretario alla salute Gemmato va oltre il conflitto d'interessi

(huffingtonpost.it)

Marcello Gemmato è sottosegretario alla Salute nel governo Meloni, nonché socio al 10% di Therapia SRL, società a cui è affidata la gestione di tre ambulatori in provincia di Bari. “Noi ci prendiamo ...

Sanità: Furfaro (Pd), 'vicenda Gemmato è schiaffo vergognoso ai cittadini'

(lanuovasardegna.it)

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato è socio di minoranza di Therapia srl, una società pugliese di servizi di sanità privata. Sul sito della società infatti si ...

Sanità: Schlein, 'Gemmato in palese conflitto interessi, non può restare'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Lo abbiamo sempre detto. La destra non sta smantellando la sanità pubblica per sciatteria, ma per un preciso disegno. E chi ci guadagna? Solo loro, la destra. Lo spot dell ...